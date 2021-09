Melissa Mora pide oraciones tras recibir diagnóstico de COVID-19

La cantante Melissa Mora confirmó, en sus redes sociales, que es positiva por COVID-19 y pidió oraciones a sus seguidores.



La artista nacional asegura que se dio cuenta cuando regresó de un viaje, ya que no podía oler el perfume.

“Me dicen que me pude contagiar fuera del país, no lo descarto, yo nunca me quité la mascarilla”, relató.

De momento, Melissa Mora se encuentra aislada de su hija para evitar contagiarla. Además, está en contacto con dos amigas, quienes también tienen síntomas.

“Mi hija está aislada, está bien, yo estoy bien, pero he pasado muy agitada del pecho. Había salido a cenar con dos amigas, probablemente ellas también tengan COVID-19”, agregó.

La también empresaria pide que no la "saturen" con preguntas sobre el contagio. Por el contrario, solicita oraciones por su salud.

“No me pregunten dónde, cuándo, porque eso no lo sabe uno. Solamente les pido un favor, si quieren ayudarme, ayúdenme con una oración, no que estén preguntando o indagando cosas, saturando el teléfono cuando uno lo que desea es descansar, gracias por la comprensión”, concluyó Mora.