Melissa Mora: “Me encuentro feliz y enamorada en este momento”

La cantante Melissa Mora brindó unas palabras a Teletica.com sobre lo que ella llama “rumores” de su eventual separación del empresario Jonathan Picado y aseguró que se encuentra feliz y enamorada en este momento.

¿Se está o no está divorciando?

“No yo no me he estado divorciando, nada, estoy bien, estoy tranquila, estoy con mi familia, estoy en mis cosas, todo bonito”.

Entonces ¿Se trataba solo de rumores?

“Eso fue alguien que inventó y un montón de personas que creyeron”.

¿Está enamorada Melissa?

“Yo creo en el amor, para mí de igual manera el usted estar casado, al menos como yo que me casé por la iglesia, uno lleva ese sacramento que es algo muy bonito, entonces siente que en cada obstáculo que va a pasando en la relación, le pedimos a Dios para que nos ayude”.

La empresaria aseguró que cree en el matrimonio para toda la vida, “es muy bonito estar casado, yo creo en el amor y en el matrimonio para toda la vida, pero si usted no se lleva bien con una persona pues tampoco puede estar, pero yo si estoy feliz y enamorada en este momento”.