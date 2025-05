Melissa Mora da salto internacional y se une a Javy Kartucho en tema regional mexicano

La cantante costarricense Melissa Mora continúa consolidando su carrera musical a nivel internacional con el lanzamiento de Busca otro amor, un nuevo sencillo en colaboración con el artista mexicano Javy Kartucho.

La canción, inspirada en el estilo regional mexicano, marca un hito en la trayectoria de ambos intérpretes y ya se perfila como un hit en plataformas digitales y emisoras especializadas del continente.



Este dueto nació tras la participación de ambos artistas en la Teletón Costa Rica 2024, donde coincidieron por primera vez. La química artística fue inmediata, y de ese encuentro surgió la idea de unir sus voces en un tema que resaltara la intensidad emocional y la fuerza interpretativa que caracteriza al género regional.



Javy Kartucho, originario de México y con raíces jaliscienses, ha construido una sólida carrera dentro del regional mexicano, colaborando con nombres de peso como Pedro Rivera, Adolfo Urías y Los Sementales de Nuevo León. Éxitos como Esta noche me la llevo y Corazón chiquito lo han llevado a ser reconocido en premiaciones como Banda Max, posicionándolo como una figura destacada del género.



Por su parte, Mora ha sabido reinventarse y crecer como artista. Con experiencia en escenarios internacionales, ha participado en los Billboard Latin Music Awards, ha compartido escenario con Pablo Montero y fue elegida para abrir el concierto de la Banda MS en México. Su versatilidad vocal le ha permitido destacar con temas como La maldita primavera, Mentira y Copas.



Vea aquí el video oficial:







El video musical fue grabado en un reconocido hotel de Costa Rica bajo la dirección de Wayni Alvarado. Con una estética que mezcla elegancia y melancolía, el video busca retratar la tensión emocional del tema, a través de una narrativa visual que resalta la conexión entre los cantantes.



Como parte del lanzamiento, ambos artistas realizaron una gira promocional en Miami, donde fueron invitados a programas como Despierta América, Univisión y Radio 107.5. Allí compartieron detalles del proceso creativo y hablaron sobre el desafío y la satisfacción de mezclar dos culturas musicales.



Busca otro amor no solo representa una evolución para Melissa Mora en su carrera, sino también un ejemplo de cómo el talento costarricense puede abrirse espacio en géneros populares a nivel continental. Con esta colaboración, Costa Rica y México reafirman que la música no tiene fronteras.