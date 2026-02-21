Melissa Alvarado se llevó tremendo susto en el set de 'Teletica Deportes'

La periodista Melissa Alvarado sufrió una caída la mañana del viernes en el set de Teletica Deportes.

En un video compartido por la propia comunicadora en sus redes sociales, se observa cómo, al terminar el análisis deportivo, en la edición matutina de Telenoticias, ella se levanta de la mesa principal para salir.





Sin embargo, luego de bajar una grada, los pantalones que llevaba Alvarado le jugaron una mala pasada.

"Apenas terminé la matutina, empecé a recoger todo y cuando bajé de esa mini plataforma donde está el set, se me enredó el tacón en el pantalón y aterricé", contó la periodista. "Yo sentí que duré 20 minutos y nada que caía. Lo sentí en cámara lenta", agregó.

La comunicadora cayó de rodillas. El mayor golpe se lo llevó en la izquierda, donde incluso se le hizo un morete, comentó.

A pesar de la situación, la comunicadora se las ingenió para no dejar caer la computadora que llevaba en las manos.

"No me caigo ni corriendo, pero sí en tacones", ironizó.



De inmediato, algunos compañeros la asistieron.

Alvarado se levantó, se revisó, se sacudió y siguió con su día.

"Me levantaron Manfred (Fonseca) y 'Victicor' (Víctor Castro). 'Rolo' (Rolando Fonseca, exjugador) que me estaba esperando para ir a desayunar, estaba riéndose y me decía que dejara de hacerme zancadillas al propio", narró Alvarado.

Incluso, la periodista señaló que su colega de Telenoticias, Yahaira Piña, tuvo dificultades para retomar la transmisión, pues no podía parar de reírse y ya iba a volver al aire.

Al compartir la grabación, Alvarado le agregó la canción I Will Always Love You, de Whitney Houston, para darle un tono jocoso a la situación de ese día que empezó, "pero no tan bien", como ella misma reseñó.