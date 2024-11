Melissa Alvarado cuenta por qué Ramón Luis Méndez la “molestaba” desde que llegó a Teletica

Este miércoles por la mañana, se confirmó el fallecimiento del exárbitro y analista deportivo Ramón Luis Méndez, a sus 68 años, luego de luchar varios meses contra un cáncer de garganta.



La encargada de dar la noticia en la edición matutina de Telenoticias, con la voz entrecortada, fue la gran amiga y colega de Méndez, Melissa Alvarado, periodista de Teletica Deportes.

Teletica.com conversó con Alvarado, quien lo recordó como un gran ser humano, siempre pendiente de ella.



​"Hoy, lamentablemente, en la mañana, antes de presentar, mi jefe me preguntó si yo estaba disponible para recibir una noticia. Fue entonces cuando me dijo la lamentable noticia de que Ramón había fallecido. Me tocó informar al respecto, y fue un momento muy duro, complicado, difícil y triste. A pesar de ello, me queda la tranquilidad y la paz de que lo disfrutamos mucho, compartimos grandes momentos y vivimos innumerables bromas aquí en la redacción. Ramón siempre será recordado por todo lo que significó para nosotros", dijo.