Meghan hablará de racismo en la entrevista televisiva con Oprah

En la entrevista televisiva que se difundirá este jueves en Estados Unidos, el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle darán su "versión" de lo vivido en la familia real británica, afirma Omid Scobie, coautor del libro "Finding Freedom" sobre la pareja, al responder a las preguntas de la AFP.



¿Qué hay que esperar de la entrevista de la pareja?

"Ya hemos escuchado a Enrique hablar abiertamente de su salud mental y creo que esta será realmente la primera vez que Meghan tenga la oportunidad de hablar sobre su propia experiencia. Creo que uno de los temas que abordará la duquesa en su entrevista con Oprah es el racismo y cómo eso influyó cuando ella era un miembro activo de la familia real, ya sea en algunos periódicos del Reino Unido o en las redes sociales ".



"Y creo que muchas de estas historias darán un contexto al trabajo que van a hacer con su fundación, Archewell. (...) Esta batalla contra la desinformación y la agresión en Internet (...) realmente viene de su propia experiencias como miembros activos de la familia real".



¿Criticarán a la familia real?

"Creo que el lado más negativo de su experiencia como miembros activos de la Familia Real es sobre todo la relación con la prensa británica. Pero también creo que los escucharemos hablar con bastante franqueza sobre los problemas que han enfrentado dentro de la institución monárquica. Pero cabe señalar que este es un tema diferente de su relación con los miembros de la familiar real y, a pesar de la reacción histérica de algunos en el Palacio de Buckingham en este momento, creo que hablarán amablemente sobre la estrecha relación que tienen con la Reina y el Príncipe Felipe ".



"Al fin de cuentas, Harry y Meghan quieren comenzar su próximo capítulo con una nota positiva. No se han llevado lo negativo y los problemas del pasado. Esta será una oportunidad para que den su versión de los hechos. Y dado que los periodistas, incluido yo, hemos pasado los últimos tres años hablando de este tema, parece justo que tengan dos horas para hacer lo mismo".



¿Cómo será percibido en el Reino Unido?

"No creo que esto cambie la opinión de aquellos que no son fanáticos de la pareja, especialmente en el Reino Unido. La gente ya tomó partido. Pero creo que (podría afectar) a aquellos que no están seguros de lo que realmente enfrentó la pareja".



"Porque hemos escuchado hablar sobre la infelicidad que experimentaron o las dificultades para prosperar como miembros activos de la familia real. Pero no todo el mundo sabe exactamente por qué fue así. Por lo tanto creo que la gente al menos saldrá un poco más esclarecida, incluso si eso no cambia por completo su opinión sobre la pareja. En el Reino Unido la opinión está muy dividida sobre ellos".