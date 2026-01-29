MegaCon anuncia a Giancarlo Esposito y al Power Ranger rojo como invitados internacionales

MegaCon Costa Rica confirmó oficialmente su edición 2026, que se realizará del 1° al 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, y reveló a sus dos primeros invitados estelares: Giancarlo Esposito y Austin St. John, actor original del Power Ranger rojo.

La organización adelantó que en los próximos meses se unirán más figuras internacionales.

El anuncio marca el inicio de una alineación ambiciosa para uno de los eventos de cultura pop más importantes del país. En el caso de Esposito, su visita responde a un compromiso pendiente con el público costarricense, luego de no poder asistir a la edición anterior por motivos laborales. Por su parte, Austin St. John llegará como uno de los rostros más icónicos de la televisión noventera.

La producción informó, además, que ya se encuentran confirmados otros invitados como Lady Palace, Rodolfo Pérez, Idzi Dutkiewicz y Osric Chau, quienes se sumarán a la experiencia dirigida a fanáticos del cine, las series, los cómics, los videojuegos y el cosplay.

Con más de 15 años de trayectoria en la región, MegaCon 2026 ofrecerá una propuesta integral que incluye áreas especializadas como Artist Alley, Cospital (espacio de reparación de cosplay), zonas infantiles, escenarios simultáneos, lanzamientos exclusivos de productos y una aplicación interactiva oficial.

Uno de los principales atractivos será el Mega Cosplay Master Cup, que repartirá más de 5.000 dólares en premios, además de espacios para creadores de contenido y experiencias pensadas para toda la familia.

Desde la organización aseguran que esta edición busca superar el formato tradicional de feria de entretenimiento y consolidarse como una plataforma cultural de alto impacto para el país, tanto en el ámbito turístico como económico.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de los canales oficiales de MegaCon Costa Rica.