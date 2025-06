“Medio bocones”: Conozca al equipo que acompañará a Gustavo López en programa de TD+

Estadio TD+ es el nombre del programa que marcará el regreso de Gustavo López Cárcamo a Televisora de Costa Rica.

Este espacio, que estrenará a mediados de junio, contará con un panel que completan tres periodistas: Josué Quesada, Juan Carlos Solano y Andrés González. Todos ellos son parte de los distintos productos deportivos de la empresa.

López se describe como “el más cuerdo” del grupo; pero asegura que las diferentes personalidades de sus compañeros le pondrán picante a las conversaciones nocturnas.

“Voy a estar acompañado por panelistas que ya la gente conoce y que son tremendillos, algunos de ellos son medio irresponsables, medio bocones, entonces uno va a tener que estar ahí como cuidadoso de jalar el cable, a veces meter el puñal, a veces darles unas rositas, porque todos son de personalidades muy distintas.

“Creo que va a ser muy entretenido porque los temas, de todas formas, son temas que tienen para tirar picante, entonces trataremos de hacer algo bastante entretenido, novedoso y responsable… y a veces irresponsable”, comentó el comunicador que vuelve a Teletica.

Elenco del nuevo programa ‘Estadio TD+’. Foto: Adrián García.

Los colegas de “Tavo” respondieron a esas declaraciones y compartieron cuáles son sus expectativas en este nuevo proyecto. Josué Quesada, por ejemplo, considera que el éxito está garantizado porque son “un grupo de compas frente a una cámara hablando de lo que más nos gusta: el fútbol”.

“Por eso estoy aquí: para romper un poco el guion, el status quo, la dinámica diaria de los programas. Feliz y agradecido de ser parte de este gran grupo. Andrés es un periodista correcto, elocuente, analítico. Juanca, el guapo del grupo, no, mentira; creo que es un periodista también muy analítico, que se basa mucho en lo que él piensa más allá de hacer show o tirar algún comentario para hacerse viral o polémico. Yo no, yo sí, a mí sí me gusta la polémica, ser disruptivo. Y Gustavo, que es un personaje que no necesita realmente ninguna presentación”, opinó Quesada.​

Estadio TD+ llega en medio de dos grandes eventos deportivos: el Mundial de Clubes y la Copa Oro, que usted podrá disfrutar en las plataformas de Teletica; además de todos los movimientos en el fútbol nacional antes del inicio del campeonato.

El programa se transmitirá de martes a viernes a las 10 p. m.

“La verdad es que contar con Tavo es como contar con Ancelotti. O sea, uno sabe que va a ganar, uno sabe que es una figura ganadora (…) Van a ver cosas muy interesantes. Yo creo que somos muy cuerdos, muy responsables y también somos muy inteligentes, un panel lleno de mucha calidad”, agregó Solano.



“La idea es divertirnos, pasarla bien, tener un programa muy ameno. Y sí, lógicamente estamos muy felices y contentos del regreso de Tavo, que lo queremos muchísimo. La verdad es que nos encanta tenerlo de vuelta”, dijo para finalizar Andrés González.

