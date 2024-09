“Me sudaban las manos y me temblaban las piernas”, dice Libni Ortiz tras debut en MQB

La modelo y creadora de contenido Libni “Mimi” Ortiz y su pareja de baile, Yenier Jiménez, fueron los ganadores de la primera gala de la primera temporada de Mira quién baila (MQB), el nuevo formato de Televisora de Costa Rica.



Con su energía y talento, la pareja logró deleitar al jurado, al punto de que Toni Costa, juez español, les aplaudió de pie.



Teletica.com conversó con Ortiz sobre este triunfo y ella confesó que, aunque no estaba segura de que iba a ganar la primera noche, es algo por lo que había trabajado mucho.

​"Estaba muy asustada, mucho, demasiado, tenía muchos nervios. Me sudaban las manos y me temblaban las piernas, o sea, yo creo que traté de controlarme, pero había cosas fisiológicas que no podía controlar como el sudor de las manos, era impresionante lo que me sudaban, y eso me ponía más nerviosa porque era una salsa, me tenían que agarrar las manos y teníamos un juego de manos que yo sabía perfectamente que si alguna mano se soltaba, podía estropear absolutamente toda la coreografía, entonces la presión era muy grande.

"El minuto antes de salir a escena, ponen un video tuyo y yo veía a mi familia eufórica, igual nerviosos, pero emocionados por verme. Ese minuto es eterno. Yo pensaba, respire, respire, porque si no respira se desmaya. Entonces empecé a respirar profundo, a mentalizarme, porque estaba que, si no hacía eso, estaba a punto de desmayarme del nivel de nervios.

"Cuando entré a la pista, cuando escuché la canción, me transformé. A partir de ese momento, lo disfruté demasiado, pese a mis dos hernias en la espalda. Era la primera vez que bailaba con tacones, ya de manera profesional, con ese vestuario que te tenés que preocupar que nada se desacomode. Cuando terminé la coreografía, le agradecí tanto a Dios, era como: Dios mío, lo logré, no me desmayé. Cuando yo vi a Toni Costa de pie, me quería volver a desmayar (risas). Pero fue tan lindo, se sintió tan bien, estoy demasiado feliz y ahora a ponerle y a buscar la perfección. Yenier y yo somos demasiado perfeccionistas", dijo.