'Me muero' volverá a sonar en Costa Rica: todo apunta al regreso de Carlos Rivera

Todo apunta a que el reconocido cantante mexicano, Carlos Rivera, regresará a Costa Rica este año, luego de que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) aprobara los permisos para un concierto del Vida México Tour 2026, previsto para el 14 de noviembre en el Estadio Nacional.

Con una carrera marcada por éxitos como Recuérdame, Te esperaba, Me muero y Que lo nuestro se quede nuestro, el artista volvería a reencontrarse con el público costarricense.

La autorización quedó establecida en la resolución administrativa N.° DAC-DECVP-RE-153-2026, emitida el pasado 26 de marzo, mediante la cual la Dirección de Apoyo al Consumidor dio luz verde al registro del plan de ventas a plazo del espectáculo, gestionado por la productora Grupo Creativo Ardón S.A.

Según lo informado, el evento se realizará a partir de las 7 p. m. y contempla una preventa de 16.082 entradas, además de 780 cortesías, para un total de 16.862 boletos. La tiquetera autorizada será eticket.

Este aval forma parte del proceso obligatorio para la realización de espectáculos públicos en el país y busca resguardar los derechos de los consumidores, especialmente en lo relacionado con la venta anticipada de entradas.

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De concretarse, el concierto marcaría el regreso del artista a suelo costarricense, tras su presentación el 23 de noviembre de 2024 con su gira Tour XX, también en el Estadio Nacional.

Por ahora, se mantiene a la espera la confirmación oficial por parte de la productora y del propio cantante sobre detalles como precios, localidades y la fecha de inicio de la venta de entradas.