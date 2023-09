“Me muero por ir a Costa Rica”: Silvestre Dangond cumplirá su palabra el próximo 8 de octubre

"Esto es un negocio, pero no todos lo vemos como un negocio. Yo me moría por ir a Costa Rica, pero si no encontraba a alguien que creyera en mi proyecto para conquistar este público, me era complicado. El género vallenato tiene limitaciones, y por eso he hecho tantas colaboraciones para llegar a otro público. A veces, se me aplaude y, a veces, se me critica por eso, pero asumo la responsabilidad", indicó Dangond.