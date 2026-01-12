"Me impactó muchísimo”: Jair Cruz recuerda entrevista que le hizo a Yeison Jiménez antes de su trágica muerte

El locutor Jair Cruz contó a Teletica.com su experiencia con el cantante colombiano Yeison Jiménez, tras su trágica muerte este sábado en un accidente aéreo en Boyacá.

Cruz tuvo la oportunidad de entrevistarlo para la sección Sin Restricción de El Chinamo. Justo el sábado del accidente, Yeison estaba en Colombia.

“La noticia causó una verdadera conmoción; todo el país estaba impactado. A mí me impactó muchísimo. Por lo joven, por lo talentoso que era, y también por lo accesible que se mostraba; se notaba que tenía muy claro lo que quería. Viene de abajo, pero logró el éxito con esfuerzo y dedicación”, recordó el locutor.

La entrevista se realizó mientras Yeison se dirigía al aeropuerto tras una presentación en el país. Cruz explicó que le confirmaron el espacio el mismo día, a la 1:00 a.m., y su equipo ya estaba listo.

“Que accediera a la entrevista fue increíble. Venía saliendo de un concierto el viernes en la noche y al día siguiente se iba a Colombia. Aun así, me dio la oportunidad de entrevistarlo mientras salía del hotel rumbo al aeropuerto”, relató.

Durante el recorrido, Cruz destacó la humildad y cercanía del artista:

“Cuando se montó al carro, como cualquier persona normal, se notaba que había trabajado duro y le había costado llegar hasta aquí”.

También recordó su capacidad de improvisación:

“Cuando le pedí hacer una canción de la ‘goma’, lo hizo muy bien. Me dijo que nunca le habían pedido improvisar en una entrevista”.

La partida repentina de Yeison fue un golpe profundo, no solo para su familia —su esposa Sonia Restrepo y sus tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago— sino también por el momento que vivía en su carrera.

﻿“Cuando hablé con él, venía de Estados Unidos y se dirigía a otro concierto. Estaba en su mejor momento: con su carrera consolidada, canciones exitosas y conciertos en el país. Ver que alguien tan joven y talentoso se va de este mundo duele muchísimo”.

Jair Cruz recordó que seguía al artista desde su participación en el reality Yo Soy en Colombia, cuando apenas comenzaba a destacar. Fue entonces cuando decidieron incluirlo en la sección de El Chinamo.

La voz de Yeison Jiménez, de 34 años, se apagó de forma repentina este sábado, cuando la aeronave Piper Navajo PA-31 en la que viajaba perdió altura momentos después de despegar de Medellín y se precipitó.



La aeronave se incendió al impactar, dejando seis víctimas mortales, entre ellas Yeison y miembros de su equipo musical.

