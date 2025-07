“Me gusta regresar donde la música se disfruta”, dice Paulo Londra sobre Costa Rica

Paulo Londra no solo regresa a los escenarios de Costa Rica, también vuelve a un lugar donde dice haber sentido algo que no se vive en todos los países.

Su regreso está marcado por la emoción y la promesa cumplida: en febrero, durante su presentación en el Picnic Fest, el intérprete de Nena maldición expresó su deseo de volver para un show en solitario.

El artista argentino se presentará el sábado 23 de agosto en Parque Viva, como parte de su gira mundial 2025.

Esta será la tercera vez que Londra se encuentra con su audiencia costarricense. La primera fue en agosto de 2019, con su exitoso Home Run Tour, que agotó entradas ante más de 11.000 personas. La segunda fue este año en el Picnic Fest. Y ahora, el reencuentro promete ser el más personal hasta la fecha.

Durante la entrevista, Londra se mostró reflexivo sobre cómo el tiempo fuera de los escenarios influyó en su vínculo con el público.

“El tiempo le da peso a la palabra. Tal vez el hecho de irme un momento hizo que me extrañen, y también me ayudó a valorar más las cosas. La música hecha con pasión y emoción solamente va a trascender”, expresó.

“Siempre me gustó esto, pero ahora lo veo como un deporte. Componer, cantar, moverse, mejorar... Todo requiere práctica. Me gusta ver la música con esa mirada más seria”.

Su regreso a los escenarios incluye la presentación de su más reciente EP, Versus, una obra íntima que explora emociones profundas como la ansiedad, el agradecimiento y la superación.

“Quiero dejar el mensaje de que a mí me ayudaron mucho Dios, mi familia y mis amigos. En cada momento de ansiedad, de alegría, de incertidumbre, estuvieron ahí. Por eso digo que hay que valorar todo el triple, porque no sabemos qué puede pasar mañana”.

Paulo no es ajeno a la cultura costarricense. En su visita de febrero, además del concierto, aprovechó para vacacionar con su familia en Santa Teresa, donde —confiesa— siguió mejorando en el surf. También jugó una mejenga en el CAR de la Liga Deportiva Alajuelense, club que recientemente anunció una colaboración oficial con el cantante.

“Antes del show estaba ansioso, quería hacer deporte. Nos invitaron a jugar en las canchas del club, me prestaron botines, conocí a los jugadores de primera… la pasamos muy bien. Ahí se formó un lazo”, reveló.

Un repertorio lleno de hits y emociones

El concierto en Parque Viva promete una mezcla de sus éxitos globales como Adán y Eva, Plan A, Tal vez, Chica paranormal y Nena maldición, junto a las canciones más recientes de Versus, como Gracias, Sin cadenas y Mi versión.

“Estoy ansioso. Me gusta regresar donde la música se goza. Y en Costa Rica siempre sentí eso. Me emociona ver cómo conectamos, cómo la gente baila. Eso no se olvida”, concluyó.