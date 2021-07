"Me fui al infierno", dice Megan Fox tras consumir ayahuasca en Costa Rica

Megan Fox, famosa actriz de Hollywood, viajó a Costa Rica para probar la ayahuasca y aseguró que, durante esta visita, "fue al infierno".

Las declaraciones las dio en el programa Jimmy Kimmel Live, publicado este martes en YouTube.

La ayahuasca, también conocida como yagé, es una mezcla de dos plantas: la enredadera de ayahuasca (Banisteriopsis caapi) y un arbusto llamado chacruna (Psychotria viridis), que contiene el alucinógeno dimetiltriptamina (DMT).