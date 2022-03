"Me dio asco": Jim Carrey arremete contra Will Smith tras bofetada en los Óscar

El actor Jim Carrey arremetió en términos contundentes contra las acciones de Will Smith y la respuesta de las otras celebridades de Hollywood en la sala por vitorear a Smith poco después de que este abofeteara a Chris Rock por un chiste sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith.

Kathy Griffin, Joy Behar y los hermanos Lucas son algunas de las estrellas del mundo de la comedia que han defendido a Rock en Twitter. Ahora Carrey es uno de los últimos en opinar sobre el dramático momento, que tuvo lugar después de que Rock bromeara sobre Pinkett Smith, refiriéndose a ella como "GI Jane".

En una entrevista concedida a CBS This Morning el 28 de marzo, pero que acaba de publicarse en Internet, Carrey expresó su desaprobación por la forma en que se manejó la situación, sobre todo porque Smith seguía ganando el premio al mejor actor por King Richard poco después.

"Hollywood no tiene carácter"

"Me sentí asqueado por la ovación de pie. Hollywood no tiene carácter y realmente sentí que esto es una clara indicación de que ya no somos el club de moda", dijo Carrey.

Carrey también dejó claro que, en su opinión, Smith debería haberse enfrentado a repercusiones más graves por golpear a Rock, incluido un posible arresto, después de que la presentadora, Gayle King, especulara: "Si cualquier otra persona hubiera salido del público y hubiera hecho eso, habría sido escoltada por la seguridad o incluso arrestada".

"Yo hubiera demandado a Will por 200 millones de dólares"

Fuentes de la Academia han asegurado a medios del espectáculo que la expulsión de Smith de la ceremonia fue "definitivamente discutida seriamente" inmediatamente después de su encuentro, mientras que el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que Rock declinó presentar cargos.

"No quería las molestias", especuló Carrey sobre el motivo por el que Chris Rock no emprendió acciones legales. "Yo hubiera anunciado esta mañana que iba a demandar a Will por 200 millones de dólares porque ese vídeo va a estar ahí para siempre. Va a ser omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo".

"Si quieres gritar desde el público y mostrar tu desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque haya dicho palabras", agregó.

King sugirió entonces que el incidente "se intensificó", lo que llevó a Carrey a intervenir: "No se intensificó, surgió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que está frustrado".

Jim Carrey: no tengo "nada en contra de Will Smith"

Del mismo modo, Carrey subrayó que "no tiene nada en contra de Will Smith", pero le responsabiliza de haber arrebatado el protagonismo de la noche de los Óscar a los ganadores. "Echó un manto sobre el momento brillante de todo el mundo anoche", comentó. "Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar y tener su momento bajo el sol y recibir su premio por el trabajo realmente duro que hicieron".

"No es ninguna hazaña pasar por todo lo que tienes que pasar cuando estás nominado a un Óscar", continuó Carrey. "Es un guante de devoción que tienes que hacer. Fue un momento egoísta que echó por tierra todo el asunto".

En la ceremonia del domingo, Will Smith subió al escenario y golpeó a Rock en la cara después de que el comediante hiciera la broma sobre su esposa, que se ha sincerado sobre su lucha contra la alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello. Smith le gritó a Rock: "No menciones el nombre de mi mujer en tu puta boca".

Editado por Felipe Espinosa Wang.