“Me alegra que se esté valorando ese trabajo”, dice Lisbeth Valverde tras triunfo en MQB

La exreina de belleza y participante de Mira quién baila (MQB), Lisbeth Valverde, ganó por segunda vez el galardón a la Pareja Wow, con una emotiva coreografía de contemporáneo, acompañada por su bailarín y coreógrafo, Javier Acuña.

Teletica.com conversó con la modelo sobre el reto que significó para ella lograr este número de baile y lo feliz que está por haber ganado la noche.

“Ganar por segunda vez es una gran alegría y el fruto de un enorme esfuerzo. Hemos dado la milla extra, y por eso a veces surgen lesiones y otros obstáculos, porque realmente estamos empujando nuestros límites para mostrar un progreso constante y elevar la complejidad de las coreografías. Me alegra mucho que ese esfuerzo esté siendo valorado, y poder celebrar una vez más el honor de ser el ‘Team Wow’ de esta semana.

"Hicimos algunos ajustes a la coreografía debido al nivel de dificultad que presentaba, ya que no estaba logrando ciertos movimientos. Me estaban pidiendo muchos movimientos a ras de suelo, lo que me provocaba golpes en las rodillas, y los pasos no me salían con fluidez. Así que adaptamos la coreografía a mis capacidades. Javi es un profesional excepcional y siempre está pendiente de que me vea bien y disfrute de la ejecución, asegurándose de que los movimientos fluyan. En esta ocasión, ante la frustración que sentí durante la semana porque no lograba algunos pasos, lo conversamos y logramos ajustar toda la coreografía a mis posibilidades para que se viera bien en escena", confesó sobre su número ganador.

Lis, como es conocida, contó que se sintió triste por la lesión de su coreógrafo. Pese a lo ocurrido, lograron excelencia en ambos bailes, según el panel de jueces del concurso de baile.

"Sinceramente, estaba nerviosa y sentía miedo porque no quería volver a lesionarlo. Obviamente, no soy bailarina y no estoy acostumbrada a que estas situaciones sucedan. Creo que Javi, con su experiencia, lo toma de una manera más tranquila. Pero, de mi parte, estaba muy estresada y ansiosa. Sin embargo, cuando comenzamos a bailar, traté de desconectar esos pensamientos y dejarlos de lado, porque al final, preocuparme por eso podía afectarme más. Habíamos puesto muchísimo trabajo en estas dos coreografías, y no podía permitir que un detalle así me robara toda la atención. Simplemente decidí soltarlo", agregó.

Valverde resaltó que pese a que bailar bachata le gustó mucho, la coreografía al ritmo de Sueños rotos fue su favorita. ​

“Realmente me gustaron ambas coreografías. La bachata es uno de los ritmos latinos que más me ha apasionado a lo largo de mi vida, pero el contemporáneo, a pesar de que me dio muchos dolores de cabeza durante la semana, me sorprendió gratamente. Fue un reto tremendo, especialmente por las caídas al suelo y movimientos a los que no estoy acostumbrada. Sin embargo, me encantó porque, en el contemporáneo, expresamos mucho con el cuerpo; es un estilo que permite contar una historia. Toda la frustración y estrés que sentí durante la semana, logré canalizarlo en esa coreografía.

“He visto en redes sociales que muchas personas también se emocionaron y hasta lloraron al ver la coreografía, y saber que generé esas emociones me motiva muchísimo. Definitivamente, disfruté esta interpretación en el contemporáneo. Fue algo totalmente diferente para mí y me enseñó que soy capaz de lograr cosas que ni yo misma imaginaba”, terminó.

Siga el desempeño de esta pareja y las otras seis en competencia a través de Teletica.com, Teletica Canal 7 y la app TDMAX. El programa se transmite los domingos a las 7 p. m.