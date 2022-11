Max Barberena será animador oficial de FIFA en el Mundial de Qatar

El retahilero costarricense, Max Barberena, será parte del equipo de "infoentretenimiento" oficial de la FIFA durante el Mundial de Qatar 2022.

El oriundo de Cañas, Guanacaste, llevará sus retahílas para animar a la afición tica y a La Sele antes de cada partido en la Copa Mundial.

La oportunidad se dio gracias a su contribución en la campaña “Hasta el último minuto” de la Federación Costarricense de Fútbol. De esa forma, pudo hacerle la oferta a la FIFA, que lo escogió como representante de Costa Rica.

"Es una alegría profunda, porque no es solo ir al Mundial, sino ir a sumar al país. Es demasiado chiva poder lograr que los ticos se compenetren y se sientan como en casa. El que un tico pueda en un estadio mundialista decir retahílas de su país, es poder llevar ese orgullo costarricense que siempre he tratado. Llevar esas retahílas a Qatar me hace demasiado feliz, es un sueño, no lo esperaba porque esto es algo nuevo que implementó la FIFA", agregó Barberena.