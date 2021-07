Max Barberena gana ₡5 millones en QQSM para ayudar a clínica de cuidados paliativos

El retahilero Max Barberena Saborío se convirtió en el tercer participante en llevarse 5.000.000 de colones en la quinta temporada del programa “¿Quién quiere ser millonario?” (QQSM) de su Teletica.



La noche de este martes se realizó el programa número 14, el cual fue un especial dedicado a los 197 años de la Anexión del Partido de Nicoya.

Barberena, quien dejó todos los comodines para el final, donará el dinero a la Clínica Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos en Guanacaste.

“Siempre he visto el programa y siempre he admirado a la gente que llega ahí porque los conocimientos tienen que ser bastos.

“La llamada me tomó por sorpresa y me emociona poder ayudar a Guanacaste, a mi tierra, con el dinero que logré obtener. Hoy el sentimiento que más me alberga es la alegría de poder ayudar”, dijo el cañero de nacimiento.