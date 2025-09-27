Max Barberena anuncia llegada de su tercer hijo

El conocido retahilero, Max Barberena, anunció que será papá por tercera ocasión, junto a su esposa Melissa Calderón,

Barberena ya era padre previamente de Sara de 4 años y de Nathaly, su primera hija que hoy tiene 23 años.

Este sábado, compartió en Instagram fotografías de lo que fue una celebración doble: el cumpleaños de su esposa y la revelación del sexo del bebé.

En la publicación escribió:

"Hoy celebramos el cumple de Melissa con un regalo maravilloso enviado por Dios, con la oportunidad de recibir a Josué en nuestras vidas"

En las imágenes se ve a Barberena junto a su esposa y a sus dos hijas, celebrando este momento familiar lleno de alegría y expectativa por la llegada de Josué.