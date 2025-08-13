Mauricio Hoffmann habla por primera vez del nuevo ‘Sábado Feliz’

Mauricio Hoffmann, rostro emblemático de Sábado Feliz, se refirió por primera vez a la nueva etapa del programa que fundó su padre, Nelson Hoffmann, junto a Luis Fernando Crespi.

El presentador, quien asumió la producción tras la muerte de su papá en junio de 2025, no ocultó su emoción al liderar temporalmente un proyecto que lo ha marcado desde sus inicios en televisión.

Al lado de esa gran responsabilidad, también confirmó su continuidad en la nueva era del espacio sabatino, que ahora estará a cargo de Gabriela Solano (ver video adjunto).

​“Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Quise asumirla porque la verdad es que le tengo tanto amor a este programa que no puedo todavía verme y no ser parte de él. Además, tengo un legado que quiero cuidar y respetar también de mi papá, y porque yo crecí haciendo 'Sábado Feliz'. 'Sábado Feliz' es mi… son mis inicios en la televisión”, afirmó Hoffmann.

Hoffmann recordó que sus primeros pasos en televisión fueron con Hola Juventud en 1999, pero destacó que fue Sábado Feliz lo que verdaderamente marcó su carrera.

​“Aquí comencé en Teletica, de hecho, Teletica es la empresa en la que he estado desde chiquitillo. Esto es algo que me tiene muy ilusionado porque, además, llega con la celebración de los 25 años del programa”, expresó.

Sobre lo que significa el espacio para él como persona, el hijo de Nelson Hoffmann fue enfático.

​“Es el inicio, el arranque. Es un cariño muy grande. Primero porque es un proyecto familiar, un proyecto que inició mi papá y yo iba incluido porque ya había dado unos primeros pasos en tele. 'Sábado Feliz' para mí es algo muy emocional porque es lo que me abrió las puertas a ser quien he llegado a ser hoy por hoy, y a la carrera que he logrado hacer en televisión”.

Una nueva era

En cuanto a la etapa que está por comenzar, que incluye un nuevo elenco de presentadores y cambios en el formato, Mauricio destacó el compromiso con la audiencia, ahora de la mano de Solano, la productora que asumió el proyecto.

​“Mantenemos el mismo compromiso desde que inició el programa: sana diversión para toda la familia. Ese compromiso sigue, el compromiso de ser vitrina para artistas nacionales lo mantenemos. Esto no es un cambio, es empoderar este espacio que se lo dedicamos con todo amor desde que arrancó a la familia costarricense”, recalcó.

Hoffmann tenía más de una década de presentar este programa con Natalia Rodríguez, quien decidió dejar el proyecto. Mauricio seguirá presentado el espacio como animador principal, acompañado por otra reconocida figura del entretenimiento costarricense.

Otros presentadores y comunicadores se unen al elenco, entre ellos Gipzy Montoya, quien estará desde las calles y las graderías compartiendo con el público.

Sobre la química con los nuevos integrantes, Hoffmann aseguró que hay una muy bonita química entre todos. “Creo que cada uno tiene un toquecito particular que le va a aportar lo rico que da eso a la televisión. Estoy seguro de que la gente va a disfrutar del elenco”.

Mau, como es conocido, también recordó los momentos posteriores al fallecimiento de su padre.

​“Asumí terminar un contrato que tenía mi papá mientras se preparaba todo el proceso del cambio que se iba a generar. Asumí el rol junto con mi equipo de trabajo, el equipo que tenía mi papá, y terminamos los programas que le quedaban todavía en vida. Muy feliz de volver a trabajar con Gaby, porque somos viejos amigos y conozco el amor que le está poniendo a la producción del programa”, confesó.

Respecto a lo que la audiencia puede esperar, Mauricio adelantó novedades y la vuelta de secciones tradicionales.

​“Vamos a volver a tener al público en el estudio, gradería para compartir con la gente y con las familias. Concursos tradicionales como el del karaoke, concurso de baile como Los Piratas del Ritmo, concursos como La verdad siempre gana, entre otros. Pero vamos a inyectarle humor, nuevas secciones y opciones para disfrutar en familia de algunas actividades al aire libre. Queremos generar mucho más contenido en un espacio de entretenimiento dedicado a la familia”, concluyó.

Con estas declaraciones, Mauricio Hoffmann deja claro que el nuevo Sábado Feliz mantendrá la esencia del programa que su padre fundó, pero renovado y con un aire fresco que busca seguir conquistando a la audiencia costarricense, honrando así el legado de Nelson Hoffmann.

