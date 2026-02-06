Mauricio Hoffmann celebra década de ‘De Boca en Boca’: “Lo hacemos con cariño y respeto”

El programa de entretenimiento De Boca en Boca (DBEB) celebra este viernes una década al aire, consolidándose como uno de los espacios favoritos de las familias costarricenses, y uno de sus rostros más reconocidos, Mauricio Hoffmann, compartió su experiencia y visión sobre este aniversario especial.



Hoffmann recordó que se integró al equipo en 2017, en una etapa donde el formato ya estaba posicionado, pero seguía en constante evolución.

“Es un programa que entretiene, brinda actualidad y, en lo personal, lo disfruto mucho”, comentó el presentador, quien asegura sentirse pleno con su trabajo frente a las cámaras.

Uno de los aspectos que más valora es la dinámica interna del equipo. Según explicó, DBEB ha logrado consolidar un grupo de trabajo sólido, conformado por personalidades muy distintas, lo que aporta frescura y diversidad al contenido.

​“Esa variedad nos hace disfrutar mucho cuando estamos juntos”, señaló.

Sobre los desafíos, Hoffmann destacó que al tratarse de un programa diario, el principal reto es mantener una agenda constante de información relevante e interesante durante toda la semana. Sin embargo, considera que el enfoque editorial ha sido clave para mantenerse vigentes.

​“El programa siempre busca presentar la información desde un enfoque positivo, incluso cuando se abordan temas sensibles”, afirmó, resaltando que esa línea ha permitido conectar con el público desde una perspectiva más humana y cercana.

Finalmente, el presentador agradeció a las familias que siguen el espacio diariamente.