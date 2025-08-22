Mauricio Alvarado será la voz oficial que pondrá “picante” a ‘Sábado Feliz’

Tras 25 años de entretener a los hogares costarricenses, Sábado Feliz inicia una nueva etapa, marcada por la renovación y la preservación del legado de su fundador, Nelson Hoffmann, quien falleció en junio pasado.

En esta temporada, que arranca el sábado 6 de setiembre, la producción apuesta por un equilibrio entre tradición y frescura, y uno de los cambios es la incorporación de Mauricio Alvarado como voz oficial del programa.

“Yo voy a ser la voz en off del programa. En este tipo de espacios siempre hay una voz principal: presenta los concursos, se mete un poco con los animadores y la gente. Es alguien que aporta picante y cohesiona el programa. Creo que es importante esa presencia para un formato como este”, explicó Alvarado, quien acumula más de 35 años de experiencia en radio y televisión.

El locutor destacó cómo su trabajo complementa la labor de los animadores.

​“A veces, los presentadores pueden estar un poco perdidos; uno tiene visión de todo el set y puede darles el pie para que ocurra algo gracioso que llame la atención al aire. Hay muchas cosas que podemos hacer durante el programa”, comentó.

Sobre la invitación para unirse a Sábado Feliz, Alvarado confesó que fue una sorpresa.

​“Todos los que trabajamos en radio o televisión, en algún momento, soñamos con Teletica. Me tomó por sorpresa y me siento muy contento de que Gabi (Gabriela Solano, productora del programa) me tomara en cuenta para esta nueva etapa. Llegar en Teletica es un honor”, acotó.

Con una carrera que incluye programas en Radio 1, Planet y un espacio televisivo que evolucionó a redes sociales con más de 600.000 seguidores, Alvarado asegura que la preparación para el programa requiere mucho enfoque en el lenguaje verbal.





​ “Para alguien que ha trabajado en radio puede ser más sencillo, porque uno maneja entonación y 'timing'. La interacción con los presentadores puede ser muy atractiva para la audiencia”.

Además, la llegada de Alvarado genera ilusión familiar: su madre, fanática histórica del programa, celebra la noticia, al igual que su hijo, quien también participará en el espacio.

Sobre qué esperar en esta nueva temporada, adelantó qué verá el público en esta etapa del formato.

“La producción viene muy interesante, con muchos juegos llamativos y risas aseguradas para la familia. Es retomar algo que ya se hacía bien, pero ahora con otra proyección, y la gente lo disfrutará al 1000%”, concluyó.

Con Mauricio Alvarado al micrófono, junto a Mauricio Hoffmann, Libni “Mimi” Ortiz, Alejandra Portillo, Johnny López y Gipzy Montoya, Sábado Feliz promete mantener la esencia que lo ha hecho un clásico mientras se adapta a nuevas generaciones.