Matthieu Blazy está a punto de presentar su esperada segunda colección para Chanel

Después de un segundo desfile de Jonathan Anderson para Dior celebrado con éxito, le toca a Matthieu Blazy, en Chanel, superar la etapa del “segundo show” este lunes en la Semana de la Moda de París, donde la colección del franco-belga es una de las más esperadas.



Anderson deslumbró el martes pasado, en el segundo día de la Fashion Week parisina dedicada a la moda femenina otoño/invierno 2026-2027, con sus propuestas florales para Dior en un desfile en el jardín de las Tullerías.



Tras esta segunda colección femenina aplaudida del exdirector artístico de Loewe, todas las miradas se centran en otra marca emblemática francesa, Chanel, cuyo desfile está previsto este lunes a las 18:00 GMT en el Grand Palais, como es habitual.



“Audaz, soberbia y curiosamente atrevida”, dijo FashionNetwork sobre la primera colección que presentó en octubre Blazy, recién llegado de Bottega Veneta. Su línea de alta costura, a finales de enero, fue calificada de “magistral” por la revista Madame Figaro.



Para Jeanne Le Bault, redactora jefa de moda de la revista Marie Claire, “hubo una verdadera continuidad entre el primer desfile de prêt-à-porter femenino y la alta costura”.



Blazy propone “piezas espectaculares que son casi de alta costura y que siguen siendo muy fieles al relato de la casa”, dice por su parte Pierre Groppo, redactor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.



Según el periodista, lo más interesante de su primer desfile, en octubre, fue “la camisa sacada del vestuario masculino, el trabajo de los materiales, los volúmenes, la idea del movimiento...”.



Este lunes, la uruguaya Gabriela Hearst también presentará su nueva colección en París. Los diseños de esta estilista, exdiseñadora de Chloé, están basados en el concepto del lujo sustentable y, a menudo, los tejidos están hechos con materiales sobrantes de temporadas anteriores.

​

