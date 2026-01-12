Mattel da paso hacia la inclusión con Barbie que representa el autismo

Mattel sumó una Barbie con autismo a su colección inclusiva, que ya contempla muñecas con síndrome de Down, diabetes tipo 1, vitíligo, discapacidad visual, prótesis en las extremidades y una amplia variedad de tonos de piel, tipos de cuerpo y estilos de cabello.



La nueva muñeca fue desarrollada durante más de 18 meses en colaboración con la Red de Autodefensa del Autismo, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos y a promover una representación más precisa de las personas autistas en los medios.

Según explicó la compañía, el objetivo fue diseñar una Barbie que reflejara algunas de las maneras en que personas con autismo procesan estímulos sensoriales y sociales.





Entre los detalles más destacados, la muñeca presenta una ligera desviación en la mirada para representar cómo algunas personas autistas evitan el contacto visual directo. Además, cuenta con codos y muñecas articulados, en alusión a movimientos repetitivos o gestos de autorregulación sensorial, como el aleteo de manos.



El vestuario también fue cuidadosamente elegido. Tras debatir entre prendas ajustadas o sueltas —ambas comunes entre personas autistas por razones sensoriales— el equipo optó por un vestido de corte A, con mangas cortas y falda vaporosa, que minimiza el roce de la tela con la piel. La Barbie usa zapatos planos, pensados para brindar estabilidad y comodidad.



Cada muñeca incluye accesorios vinculados a experiencias reales del espectro autista: un fidget spinner rosa con clip para el dedo, auriculares con cancelación de ruido y una tableta inspirada en dispositivos de comunicación aumentativa utilizados por personas con dificultades para el habla.



Otro aspecto relevante es su diseño facial, inspirado en empleados de Mattel en India y en paneles de referencia que reflejan a mujeres de origen indio. De acuerdo con Noor Pervez, gerente de participación comunitaria de la Red de Autodefensa Autista, era fundamental visibilizar a comunidades dentro del espectro autista que suelen estar subrepresentadas.



La nueva Barbie con autismo estará disponible desde este lunes en la tienda en línea de Mattel y en tiendas Target, en Estados Unidos, con un precio sugerido de $11.87. Walmart prevé iniciar su venta en marzo.

