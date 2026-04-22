'Material girl': Madonna ofrece recompensa por vestuario desaparecido en Coachella

Madonna está haciendo un llamado para que le devuelvan el vestuario que usó durante su reciente presentación en el festival Coachella con Sabrina Carpenter.



La intérprete de Like a Virgin, de 67 años, pidió en Instagram ayuda para encontrar los conjuntos que desaparecieron después del espectáculo.

​"Descubrí que las prendas vintage que llevé desaparecieron: mi vestuario, que saqué de mi armario personal —chaqueta, corsé, vestido y otras prendas-", escribió la diva. "No es solo ropa, son parte de mi historia", dijo, y añadió que también habían desaparecido otros artículos de época.

El comunicado llegó después de su aparición viral junto a Carpenter como parte del número principal del fin de semana en el festival de California.



El dúo interpretó los éxitos de Madonna Vogue (1990) y Like a Prayer (1989), temas que arrasaron en las listas mundiales una década antes de que Carpenter naciera.