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'Material girl': Madonna ofrece recompensa por vestuario desaparecido en Coachella

La intérprete de 'Like a Virgin', de 67 años, pidió en Instagram ayuda para encontrar los conjuntos que desaparecieron después del espectáculo.

Por AFP Agencia 22 de abril de 2026, 10:51 AM

Madonna está haciendo un llamado para que le devuelvan el vestuario que usó durante su reciente presentación en el festival Coachella con Sabrina Carpenter.

La intérprete de Like a Virgin, de 67 años, pidió en Instagram ayuda para encontrar los conjuntos que desaparecieron después del espectáculo.

"Descubrí que las prendas vintage que llevé desaparecieron: mi vestuario, que saqué de mi armario personal —chaqueta, corsé, vestido y otras prendas-", escribió la diva.

"No es solo ropa, son parte de mi historia", dijo, y añadió que también habían desaparecido otros artículos de época.

El comunicado llegó después de su aparición viral junto a Carpenter como parte del número principal del fin de semana en el festival de California.

El dúo interpretó los éxitos de Madonna Vogue (1990) y Like a Prayer (1989), temas que arrasaron en las listas mundiales una década antes de que Carpenter naciera.

"Tengo la esperanza y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estos objetos y se ponga en contacto", dijo Madonna, y agregó: "Ofrezco una recompensa por su regreso seguro".

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