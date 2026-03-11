Más de 70 gatos de todo el mundo llegarán a San José para un festival felino

Los amantes de los gatos tendrán una cita especial este fin de semana en el Costa Rica Cat Show, un evento que reunirá a más de 70 felinos de distintas razas y gatos domésticos en una exhibición internacional abierta al público.

La actividad se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en el Centro Comercial Terramall, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., y contará con entrada gratuita. La propuesta busca ofrecer un espacio familiar donde las personas puedan observar de cerca diversas razas, aprender sobre el cuidado de los felinos y conocer iniciativas de adopción responsable.

Durante el evento, los asistentes podrán observar algunas de las razas más reconocidas del mundo felino, entre ellas Maine Coon, Himalaya, Lykoi, Británico de Pelo Corto, Sphynx, Selkirk Rex, Persa, Munchkin y Ragdoll, además de gatos domésticos que también formarán parte de la exhibición.

Competencia con estándares internacionales

El encuentro incluirá nueve rings de competencia, donde jueces especializados evaluarán a los animales siguiendo los criterios establecidos por la organización internacional felina The International Cat Association (TICA).

En el caso de los gatos con pedigree, los expertos valorarán distintos aspectos, entre ellos:

Características físicas propias de cada raza

Temperamento y sociabilidad

Condición y cuidado del animal

Manejo responsable por parte de sus propietarios

Los organizadores también destacaron que los gatos domésticos tendrán su propio espacio, con el objetivo de reconocer que el vínculo con estos animales va más allá de las razas.

Además de las competencias y exhibiciones, el evento contará con espacios informativos sobre nutrición, bienestar y productos especializados para gatos.

Asimismo, se habilitarán áreas de adopción responsable, en coordinación con organizaciones dedicadas al rescate felino, con el propósito de facilitar que más animales encuentren un hogar.

Según explicó César Rodríguez, médico veterinario y organizador del evento, la iniciativa también busca derribar ideas erróneas sobre estos animales.

El especialista indicó que actividades de este tipo permiten mostrar que los gatos son animales sociales, inteligentes y con personalidades muy variadas, además de promover una convivencia responsable con las mascotas.

Rodríguez agregó que la presencia de gatos en los hogares costarricenses ha aumentado en los últimos años, lo que ha impulsado el crecimiento de comunidades interesadas en su bienestar y cuidado.