¡Más de 430 kilómetros! Nicaragüenses narran trayecto para ver a Bad Bunny en Costa Rica

Las únicas presentaciones de Bad Bunny en Centroamérica convierten este fin de semana a Costa Rica en el epicentro musical de la región. El impacto fue inmediato: más de 1.800 personas viajaron por tierra desde Nicaragua, Panamá y El Salvador para asistir al concierto, según datos de Tica Bus, del grupo MOBILITY ADO.

El flujo de turistas llegó a 900 pasajeros en 18 buses, la mayoría provenientes de Nicaragua. Para muchos de ellos, llegar al Estadio Nacional significó un viaje de largas horas, madrugadas en carretera y extensas filas fronterizas.

Entre esos miles de fanáticos se encuentran Kevin y Gustavo, ambos originarios de Managua, quienes relataron a Teletica.com su travesía para ver al “Conejo Malo”.

​“Tenemos dos días de estar acá”, contó Kevin, mientras se acomodaba en la fila en las afueras del Estadio Nacional. Gustavo, su compañero de viaje, explicó que compraron las entradas “hace como seis meses” y que nunca dudaron en viajar cuando se confirmó que Costa Rica sería la única parada centroamericana.

Un viaje de 15 horas y una frontera colapsada

El desplazamiento no fue sencillo. Los nicaragüenses describieron que la frontera mostró un comportamiento atípico por la enorme cantidad de fans intentando ingresar al país.

​“El 3 estaba llena la frontera, pero el 4 (de diciembre)… eso era una locura. Había como 3.000 personas haciendo fila. La fila salía hasta fuera de la frontera”, narró Gustavo.

En total, tardaron unas 15 horas en completar el viaje desde Managua hasta San José.





Una experiencia compartida: “Venimos una pelota”

Aunque atendían la entrevista solo dos, no viajaron solos: “Venimos una pelota, como 15 personas más o menos”, comentaron entre risas. Mientras parte del grupo ya esperaba dentro del estadio, ellos se encargaban de comprar y llevar comida para todos.

La expectativa por el show es alta. Gustavo ya había visto a Bad Bunny en Honduras, en 2022, pero afirma que este tour es “buenísimo” y que espera una presentación “que se arme buena, todo”.

Sobre la canción que esperan como sorpresa, ambos coincidieron: 120, No me quiero casar y La Santa encabezan la lista.

Mientras tanto, en las afueras del Estadio Nacional, la fiesta continúa. Cientos de fanáticos de toda la región —muchos acampando desde 24 horas antes— resisten las condiciones del tiempo con tal de asegurar un buen lugar para el espectáculo más grande del año.

Las puertas del Nacional abrieron a las 2 p. m. y cerrarán a las 7 p. m. Los teloneros del puertorriqueño, la banda Chuwi, se presentará a las 6:30 p. m.



