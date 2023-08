Más allá de las apariencias: El nuevo sencillo 'Cara Buena' de Young Steele

El video de Cara Buena incluso cuenta con la participación de su hija Valery y su sobrina Ashley, quienes también formaron parte de su videoclip anterior, No me puedo resistir.



Las máscaras utilizadas en el video representan diseños diversos, simbolizando que cada individuo es único, pero puede ocultar su verdadera naturaleza. La apariencia carismática no garantiza bondad, así como una expresión seria no debe ser juzgada automáticamente como negativa.



Para más detalles puede visitar los perfiles de los artistas en redes sociales: Young Steele: @youngSteele506 Yeim: @yeim_cr