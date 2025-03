Mary Munive cuenta cuál fue su reacción ante incómodo momento con Peláez y “Choché”

La vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive, reaccionó al incómodo momento que vivió en un show de stand-up comedy de “Choché” Romano y Gustavo Peláez.



Según contó Romano en su pódcast con Yiyo Alfaro, él y Peláez no reconocieron a la jerarca, quien estaba disfrutando del espectáculo de comedia junto a la viceministra de la cartera sanitaria, y le echaron el cuento como parte de la rutina.

​“Ese día, sí, justamente mi viceministra cumplió años, entonces, para poder agasajarlo un ratito y para poder también bajar el estrés, salimos al teatro. Yo trato de no andar con nadie para estar normal y muy corriente, como cualquier ser humano.



“Yo no sabía que esa obra interactuaba con el público. Y al interactuar con el público fue muy interesante. Me eligieron y empezaron a preguntarme cosas ya muy personales, todo el mundo como que les decía: ‘No, no hagan eso’. Y yo no sabía ni qué responder porque prefiero… o sea, mi vida personal es mi vida personal”, comentó la jerarca.



Munive agregó que la empezaron a molestar porque ella admitió que a sus hijas, quienes tienen 15 años, les molesta verla “en ciertos actos”. Ella se refería a conferencias de prensa o en medios, aunque “Choché” y Peláez vieron una ventana para darle un doble sentido a su declaración.

​"Ay Dios, en eso digo yo que tengo hijas, son adolescentes y la discusión era que si a mis hijas les molesta su madre, por la edad que tiene. Yo digo: 'No, no es que avergonzadas, pero a veces no les gusta porque me ven en ciertos actos'. '¿Cómo actos?', empiezan. Y cuestionan quién soy, yo no sabía ni qué decir "Entonces, cuando les dije que era la vicepresidenta, fue muy divertida la reacción de todos. Y dijeron ahí que seguro se iban a quedar sin visa, pero fue más bien cómico el asunto", dijo.

La ministra finalizó admitiendo que fue la primera vez que le pasó algo así. Además, agregó que el espectáculo es muy bueno y lo recomienda.