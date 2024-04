Marvin Araya y un regalo de Navidad que cambió la música en Costa Rica

“Le preguntaría que si está contento de verme hoy aquí, le preguntaría eso. Yo le diría Lo logré. ¿Te parece?, Vieras que no es importante tanto la aprobación. Antes, si me preocupaba mucho lo que la gente opinaba. Después tomé una decisión hace 14 años de decir: “Ok, voy a seleccionar quién es relevante en mi vida, y escuchar a esa persona. Entonces ese niño de 14 años o de siete años, si me interesa llegar y verlo a los ojos y decirle lo hicimos bien y esperar que me diga que sí”