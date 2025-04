Marta Emilia busca “aplanadores” para participar en su primer video musical

El reconocido personaje de Natalia Monge, Marta Emilia, de las Aplanadoras FC, busca personas que quieran participar en su primer video musical.

Así lo confirmó mediante sus redes sociales y en una entrevista con Teletica.com.

Según comentó, los interesados tienen que ser mayores de edad, “gente apuntada para el vacilón”.

​"Aunque no lo crean, me inventé una canción que me nació desde el fondo de mi ser, pero quiero hacerle un video de esos que hacen los artistas, pero necesito el apoyo de tú, que sos especial para hacer una pelota", dijo Marta Emilia.