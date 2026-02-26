¿Maroon 5 en Costa Rica? Todo apunta a que sí

La posibilidad de que Maroon 5 regrese a Costa Rica toma fuerza luego de que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizara el registro para la venta a plazo de entradas de un espectáculo con el nombre de la agrupación estadounidense.



Mediante la resolución administrativa N.° DAC-DECVP-RE-089-2026, emitida el 23 de febrero de 2026 a las 10 a. m., la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC dio luz verde a la solicitud presentada por la empresa DMN World SRL, en condición de productora de eventos.



Según el documento oficial, el espectáculo “Maroon 5” está programado para el 28 de abril de 2026, a las 8 p. m., en un escenario que ya conocen: Parque Viva.



El registro contempla una preventa de 18.235 entradas, conforme a lo declarado por el productor. La tiquetera autorizada es eticket, y el MEIC recordó expresamente que los boletos solo podrán venderse por medio de esa plataforma y los mecanismos de adquirencia previamente inscritos, en este caso el BAC San José.



Hasta el momento, ninguna productora ha hecho un anuncio oficial del concierto. Sin embargo, la empresa SD Concerts inició en las últimas horas una campaña de expectativa en redes sociales utilizando la icónica “M” del grupo, lo que incrementó las especulaciones sobre el regreso de los liderados por Adam Levine.



De concretarse el evento, sería la tercera visita oficial del grupo al país.





La primera fue en 2012, cuando encabezaron el Festival Imperial en el Autódromo La Guácima. Posteriormente, regresaron en 2016 con un concierto propio en el entonces Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva. En 2022 se anunció una nueva presentación, pero el espectáculo fue cancelado y no llegó a realizarse.

Por ahora, los seguidores deberán esperar la confirmación oficial de la productora para conocer detalles sobre precios y fechas de venta, aunque el aval del MEIC suele ser uno de los últimos pasos previos al anuncio formal.





