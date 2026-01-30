Maribel Guardia revela que recibió audios “en los que su nieto dice que la odia”

La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue escalando. A un año de que iniciara el proceso por la custodia de José Julián, la actriz costarricense reveló que ha recibido audios en los que, presuntamente, el niño manifiesta que la odia, situación que, según dijo, le ha provocado un profundo dolor emocional, según confirmaron medios internacionales como ¡Hola!

Guardia afirmó que el menor, al parecer, está en su contra.

​“El niño está totalmente en contra mía. Ya me han mandado audios donde él dice que me odia, que soy cruel”, declaró.

Para la artista, el distanciamiento es devastador, ya que José Julián es el único vínculo directo que mantiene con su hijo fallecido, Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril de 2023.

La actriz también reaccionó a las declaraciones públicas de Imelda Tuñón, quien la ha acusado de querer reemplazar a Julián y quedarse con el niño. Guardia rechazó esas versiones y aseguró que nunca ha pretendido asumir el rol de madre, sino únicamente proteger a su nieto.

​“Sé perfectamente que es mi nieto. Jamás he querido quedármelo, pero sí cuidarlo y velar porque tenga lo que necesita cualquier niño”, sostuvo.

En ese mismo contexto, Maribel relató que en diciembre intentó reencontrarse con José Julián para entregarle regalos de Navidad, pero no fue posible.

​“Le compré ropa y juguetes, pero no pude dárselos. Me los tuve que quedar. Ya entendí que probablemente así será de ahora en adelante”, expresó con resignación.

La actriz agregó que, cuando el niño vivió con ella durante un mes, fue evaluado por un psicólogo designado por la Corte. Según Guardia, el informe fue favorable.

​“Él dijo que me quería, que nunca hablé mal de su mamá y que le decía que pronto la volvería a ver. Eso quedó por escrito”, afirmó.

Mientras tanto, Imelda Tuñón ha compartido en redes sociales momentos cotidianos con su hijo, mostrando la habitación que comparten y escenas familiares en las que ambos observan fotografías antiguas. En una de las publicaciones, el niño incluso se escucha diciendo: “Qué bonito estoy”, lo que generó risas entre ambos.

No obstante, Tuñón también reconoció que el proceso legal ha tenido consecuencias en la salud emocional del menor. Según explicó, un dictamen psicológico determinó que José Julián presenta apego ansioso, condición que atribuyó a los conflictos generados por la parte contraria. Aclaró que no hará público el documento, salvo que este se filtre por otras vías.

El enfrentamiento entre ambas figuras públicas continúa sin resolución, mientras el centro de la polémica sigue siendo el bienestar de un niño que ha crecido en medio de una batalla mediática y judicial.