Maribel Guardia responde a invitación que le hizo la presidenta Laura Fernández

La actriz y modelo costarricense Maribel Guardia reaccionó con entusiasmo a la invitación que le extendió la presidenta Laura Fernández para "compartir un café en Puntarenas", luego de que la mandataria expresara públicamente su admiración por la artista durante una entrevista con el programa mexicano ¡Siéntese quien pueda!

En declaraciones exclusivas para Teletica.com, Guardia aseguró que estaría encantada de reunirse con Fernández en una próxima visita al país.

​“Claro, me encantaría, cuando vaya a Costa Rica será un gusto enorme verla, si su agenda se lo permite y, si no, en México también tiene mi casa como otra embajada de Costa Rica, donde será recibida con todo gusto y cariño”, comentó.

La artista también agradeció las palabras que Fernández le dedicó recientemente, destacando el valor de la solidaridad entre mujeres.

​“Con el gusto de saber que las mujeres sabemos tender puentes de cariño, pero también de fraternidad, empatía y respeto”, expresó.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la mandataria y desearle éxitos en su gestión al frente del país.

​ “Más que un mensaje, mis mejores deseos de éxito total en su gestión, no solo en lo personal; muy especialmente por nuestro amado país, que queremos ver crecer y progresar.

"Es la presidenta de todos los ticos y tiene mi respeto y apoyo total para lo que desde mi humilde trinchera pueda ser útil al país. Cuentan conmigo”, afirmó.

Guardia también agradeció el respaldo que recibió de Fernández en uno de los momentos más difíciles de su vida, tras la muerte de su hijo Julián Figueroa y los desafíos familiares que enfrentó posteriormente.

“En este corazón partido, todos los mensajes de solidaridad y apoyo siempre son bien recibidos, con especial cariño lo recibo de nuestra presidenta. Un abrazo grande a ella y a todos mis ticos amados”, concluyó.

Durante la entrevista transmitida el pasado 5 de junio, Laura Fernández reconoció la trayectoria internacional de Maribel Guardia y confesó que aún no ha tenido la oportunidad de conocerla personalmente.