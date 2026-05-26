Maribel Guardia modifica su testamento tras perder tutela legal de su nieto

Maribel Guardia anunció ajustes importantes en su testamento después de perder la tutela legal de su nieto, José Julián. La decisión surge tras la resolución judicial que nombró a la periodista Addis Tuñón como nueva tutora testamentaria del hijo de Julián Figueroa.

La artista explicó que modificará la distribución de sus bienes y aseguró que el menor continuará contemplado dentro de su patrimonio, aunque con cambios respecto a lo previsto inicialmente.

“Tomaré algunas previsiones. Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte. Hay otra parte que consideraba dejarle, pero ahora no”, declaró ante medios de comunicación como Telemundo y ¡Hola!

Guardia reveló que algunos bienes ya están registrados a nombre de su nieto y señaló que estableció condiciones para la entrega de esos recursos.

“Se le entregará cuando tenga 30 años, que ya sea un adulto y tome sus propias decisiones”, indicó.

La actriz manifestó preocupación por la administración de la herencia que Julián Figueroa habría dejado a José Julián. Según dijo, teme que parte del patrimonio pueda destinarse al pago de gastos legales derivados del conflicto entre la familia e Imelda Tuñón.

“Me preocupa la herencia del niño porque de ahí van a pagar abogados y quién sabe cuánto le quedará al final”, expresó.

Sobre el nombramiento de Addis Tuñón, tía de Imelda, como tutora testamentaria. Maribel Guardia cuestionó el vínculo previo entre la periodista y el menor.

“Nunca la vi por mi casa en los ocho años que vivió conmigo. Nunca fue a verlo, ni a un cumpleaños o una Navidad”, afirmó.

La cantante también reaccionó ante la intención de remover a Marco Chacón como albacea del testamento de Julián Figueroa. En ese contexto, reiteró sus críticas hacia Addis Tuñón y sostuvo que espera exista una relación cercana y afectiva con José Julián.

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón mantiene abierta una disputa familiar que se ha extendido por más de un año y continúa generando repercusiones sobre la tutela y administración del patrimonio del menor.