Maribel Guardia dice que está distanciada de su nieto por decisión de su exnuera

Maribel Guardia confirmó que ha dejado de brindar apoyo económico a su nieto José Julián Figueroa, de 8 años, por petición de su madre, Imelda Garza Tuñón.

La actriz y cantante costarricense expresó su deseo de volver a tener cerca al pequeño, asegurando que su difunto hijo, Julián Figueroa, “hubiera querido” que ambos mantuvieran un vínculo cercano. Así lo confirmaron medios internacionales como Hola! México.

Guardia explicó que, aunque actualmente no realiza aportaciones para la manutención del niño, sigue dispuesta a cubrir cualquier gasto necesario si se lo solicita un juez.

“Yo estoy dispuesta, como lo he hecho siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor”, señaló, subrayando su intención de mantener una relación sana con su nieto.

La actriz enfatizó que su principal deseo es reencontrarse con José Julián en un entorno digno y fuera de presiones legales.

​“Lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, tenerlo cerca de mi vida. Sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente como su abuela”, agregó.

Maribel Guardia está involucrada en un proceso legal desde enero de este año, cuando presentó una denuncia contra Imelda Garza Tuñón ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, preocupada por la integridad de su nieto.

Durante unas semanas, ella cuidó del pequeño mientras se realizaban las investigaciones pertinentes. Sin embargo, tras el fallo judicial, Imelda recuperó la custodia del niño y hasta mayo pasado, José Julián no había tenido acercamiento con su abuela.



Según la querella, Guardia proporcionaba anteriormente un apoyo mensual de 22 mil pesos mexicanos para los gastos personales de su nuera, pese a no estar obligada a hacerlo, pues Imelda no contaba con actividad laboral ni académica.



La exreina de belleza costarricense mantiene la esperanza de retomar contacto con su nieto y asegura que su prioridad es que ese reencuentro se produzca de manera respetuosa y sin conflictos judiciales.