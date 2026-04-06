Maribel Guardia cumple promesa y se tatúa en honor a su hijo Julián Figueroa

A pocos días de cumplirse tres años de la muerte de Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia sorprendió al revelar el tatuaje con el que decidió rendirle homenaje a su hijo, un gesto cargado de simbolismo y memoria.

La tica c﻿ompartió con sus seguidores que cumplió una promesa pendiente: hacerse un tatuaje inspirado en su hijo. La artista documentó el proceso en redes sociales, donde recibió miles de mensajes de apoyo.

El diseño elegido no fue casual: Guardia optó por tatuarse los ojos de Julián Figueroa en uno de sus antebrazos. La imagen, basada en una fotografía cercana del rostro del cantante, resalta detalles como la mirada, las cejas y las pestañas, elementos que conmovieron a sus seguidores por su precisión.



Uno de los aspectos más significativos del homenaje fue el lugar donde decidió realizarse el tatuaje. La actriz acudió al mismo estudio donde su hijo se tatuó en varias ocasiones, reforzando el vínculo emocional con este recuerdo. Según explicó, conocer que Julián había acudido ahí en al menos cuatro oportunidades influyó directamente en su decisión.





Además, el tatuaje fue realizado por el mismo artista que trabajó previamente con el cantante: Carlos Serrano. Este detalle añadió un componente aún más íntimo al proceso, ya que el tatuador conocía los gustos y la personalidad de Figueroa, lo que permitió recrear el diseño con mayor carga simbólica.

La coincidencia no terminó ahí. Guardia reveló que utilizó exactamente la misma fotografía que su hijo eligió años atrás para tatuarse un ojo en el pecho, lo que convirtió el gesto en un homenaje aún más significativo.





