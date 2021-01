Maribel Guardia cuenta que tuvo COVID-19 y estuvo muy mal

Maribel Guardia, la cantante, actriz y artista costarricense radicada en México, contó a través de sus redes sociales que tuvo COVID-19 y estuvo muy mal.​

“Quería desearles a todos feliz año nuevo y contarles que hace un poco tiempo me dio covid y estuve muy mal. Tuve escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable pero no me dio temperatura”, dijo Guardia.

Además, asegura que cuando su marido se enteró que estaba con el coronavirus le dijo que la iba a cuidar y no la dejaría sola.

Declaraciones Maribel Guardia:

“Yo le dije a mi marido que se fuera para otro cuarto, pero no quiso y se contagió. Él sí estuvo muy mal, le dio un hipo que es un daño colateral del covid que a muchos pacientes le dan; tuvo unas contracciones del diafragma, no podía comer, todo lo vomitada, estaba deshidratado, pero gracias a Dios encontramos una doctora que le salvó la vida”, comentó.

Guardia, quien también es conductora de televisión, finalizó el video pidiéndole a las personas que se cuiden, así como a todos los que los rodean.

“Este virus cuando lo tienes en la puerta de tu casa es un demonio y no sabes lo que puede suceder. Cuiden a las personas que aman para que este virus no cobre más muertes de las que ha cobrado”, añadió.

México registraba a la fecha más de 125.897 fallecidos por COVID-19 y 1.426.094 contagios, según cifras de la secretaría de Salud.

La semana pasada, México empezó a aplicar la vacuna para prevenir el coronavirus de Pfizer-BioNTech entre personal sanitario.