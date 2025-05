Maribel Guardia celebra sus 66 años en medio de disputas legales por custodia de su nieto

La reconocida cantante y modelo costarricense, Maribel Guardia, cumple 66 años este jueves 29 de mayo.

Pese a que la artista en ocasiones anteriores ha celebrado esta fecha con actividades familiares, sociales y posteos en redes sociales, este año ha mantenido un bajo perfil por las disputas legales que enfrenta contra su exnuera, Imelda Tuñón, por la custodia y bienestar de José Julián, nieto de la actriz costarricense.

Tuñón, viuda del fallecido cantante Julián Figueroa, denunció públicamente que fue víctima de espionaje dentro de su propio hogar. Según afirmó la prensa mexicana, personas que laboraban en la residencia de su padre, Tito Frank —donde vive actualmente junto a su hijo— habrían entregado información personal a Maribel Guardia, su exsuegra y demandante en un proceso legal por presunta violencia familiar.

Tuñón aseguró que los trabajadores fueron “comprados por la otra parte” y que incluso emitieron declaraciones a favor de Guardia. Por esta razón, explicó, ha decidido que únicamente familiares de su entera confianza tengan contacto con su hijo menor de edad.

​“Mi papá me está apoyando mucho. Ahorita el niño no se queda con nadie ajeno a la familia porque ya tuvimos muchos problemas con personas del servicio compradas. No queremos involucrar a terceros”, expresó.