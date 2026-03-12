Maribel Guardia cantará con Percance en Vive Latino y la sorpresa nació en pleno ensayo

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia se presentará junto a la banda nacional Percance en el reconocido evento Festival Vive Latino, en México. La participación conjunta está prevista para este domingo a las 2:55 p.m., durante el espectáculo de la agrupación tica.

La noticia fue confirmada por la propia artista, quien aceptó la invitación del grupo tras una sorpresa organizada durante un ensayo de la obra musical Perfume de Gardenia, que estrenará su nueva temporada este viernes en Ciudad de México.

Una invitación sorpresa en pleno ensayo

El anuncio se dio mediante un video difundido en redes sociales. En la grabación se observa el momento en que integrantes de Percance llegaron al teatro para invitarla personalmente mientras ensayaba.

La invitación se gestó días antes, cuando el vocalista de la banda, Esteban Ramírez, contactó a personas cercanas a la artista para coordinar la sorpresa. Finalmente, Ramírez y el músico conocido como "Didi" llegaron con un cartel al ensayo para proponerle subir al escenario del festival.





Tras escuchar la propuesta, Guardia aceptó participar en la presentación y expresó su entusiasmo por compartir con la agrupación costarricense en el evento musical.

Por ahora, no se ha revelado qué canción interpretarán juntos, ya que tanto la banda como la artista mantienen el tema como sorpresa para el público.

Un sueño para Percance

Para Ramírez, la participación en el Vive Latino representa un logro importante en la carrera de la banda, y compartir escenario con Guardia añade un significado especial.

El cantante afirmó que crecer viendo la trayectoria de la artista hizo que la invitación tuviera un valor simbólico para la agrupación, que desde hace tiempo tenía como objetivo colaborar con ella durante su etapa en México.

La participación en el festival llega en medio de una agenda cargada para la artista. Guardia protagoniza el estreno de la nueva temporada de Perfume de Gardenia, producción teatral en la que interpreta al personaje Miranda Mour.

Aun así, la cantante aseguró que hará espacio para acompañar a Percance en el festival y llevar el “pura vida” al escenario del Vive Latino.







