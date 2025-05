Maribel Guardia abre puerta a reconciliación con exnuera: "Todas las noches rezo por ella"

En medio del dolor que aún la acompaña por la muerte de su hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia parece haber optado por un camino de reconciliación.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la artista aseguró que está dispuesta a dialogar y sanar las diferencias que la han distanciado de Imelda Garza, viuda de su hijo y madre de su nieto José Julián.

Los roces entre ambas mujeres han sido públicos y, en algunos momentos, escalaron al ámbito legal, en torno a la custodia y crianza del menor.

Sin embargo, Maribel ha dejado claro que no mantiene bloqueada a Imelda en redes sociales ni en WhatsApp, como gesto de apertura para un eventual acercamiento.

Aunque evitó pronunciarse sobre las acusaciones que ha hecho Imelda sobre amenazas telefónicas, Guardia prefirió enfocarse en lo que considera esencial: el bienestar de su nieto.

También reveló que ha tomado la decisión de trasladar las cenizas de su hijo a un nicho en una iglesia cercana a su casa, respetando así el deseo del niño.

​“Él me dijo: ‘Yo no quiero que papito se vaya de la casa’. Entonces estarán ahí para que el niño, si yo no lo vuelvo a ver, tenga acceso a las cenizas de su papá”, detalló.