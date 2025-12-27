Mariana Uriarte y “Keka” Morera volverán a competir, pero ahora en la arena de Pedregal
Las exparticipantes de ‘Mira quién baila’ tendrán un reto extremo este 27 de diciembre en la corrida de Toros Teletica.
Mariana Uriarte y Ericka “Keka” Morera, exparticipantes de Mira quién baila, volverán a competir entre ellas; pero ahora en la arena de Pedregal.
Las empresarias e ‘influencers’ se encontrarán nuevamente en el popular “Reto del 7”, que esta temporada llegó más extremo.
Uriarte y Morera tendrán una prueba de velocidad: en motos, deben completar un circuito de barriles colocado dentro de la plaza. La que logre hacerlo en menos tiempo, ganará ¢250.000 para una causa social.
La maquillista representará a la fundación ANIK, que ayuda a niños con discapacidad a caminar, hablar y vivir con autonomía; mejorando su calidad de vida y fomentando sus habilidades de desarrollo.
La periodista, por su parte, competirá por Fundavida, que empodera a jóvenes costarricenses en riesgo, en comunidades con graves dificultades, para que rompan el círculo de la pobreza.
No se pierda el “Reto del 7” este sábado a las 7:30 p. m. por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.