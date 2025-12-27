EN VIVO
Mariana Uriarte y “Keka” Morera volverán a competir, pero ahora en la arena de Pedregal

Las exparticipantes de ‘Mira quién baila’ tendrán un reto extremo este 27 de diciembre en la corrida de Toros Teletica.

Por Susana Peña Nassar 27 de diciembre de 2025, 12:10 PM

Mariana Uriarte y Ericka “Keka” Morera, exparticipantes de Mira quién baila, volverán a competir entre ellas; pero ahora en la arena de Pedregal.

Las empresarias e ‘influencers’ se encontrarán nuevamente en el popular “Reto del 7”, que esta temporada llegó más extremo.

Uriarte y Morera tendrán una prueba de velocidad: en motos, deben completar un circuito de barriles colocado dentro de la plaza. La que logre hacerlo en menos tiempo, ganará ¢250.000 para una causa social.

La maquillista representará a la fundación ANIK, que ayuda a niños con discapacidad a caminar, hablar y vivir con autonomía; mejorando su calidad de vida y fomentando sus habilidades de desarrollo.

La periodista, por su parte, competirá por Fundavida, que empodera a jóvenes costarricenses en riesgo, en comunidades con graves dificultades, para que rompan el círculo de la pobreza.

No se pierda el “Reto del 7” este sábado a las 7:30 p. m. por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.

