Mariana Aragón trabajará con reconocido diseñador francés Jean Paul Gaultier

La costarricense Mariana Aragón, creadora de contenido y figura en el mundo de la moda digital, fue seleccionada para participar en una exclusiva experiencia con el prestigioso diseñador francés Jean Paul Gaultier, actividad que se realizará en Perú. Será la única tica en este viaje internacional, que reunirá a talentos de distintas partes del mundo.



Radicada en Bélgica, Aragón ha construido una sólida comunidad digital gracias a su autenticidad, sensibilidad estética y contenido enfocado en moda y estilo de vida. Su carisma y cercanía la han llevado a destacar en plataformas como TikTok e Instagram, donde suma cientos de miles de seguidores. Ahora, esta nueva etapa marca un hito en su carrera.

​“Estoy a punto de irme al aeropuerto... No quería llorar porque yo no lloro bonito, ¿saben? Estoy a punto de irme al lugar al que siempre he querido ir. Es un viaje con una marca y me está llevando una de mis marcas favoritas en el mundo, uno de mis diseñadores favoritos y todo se siente demasiado surreal”, compartió en un video en Tiktok.

Aunque los detalles específicos del evento no se han revelado, se trata de una colaboración de alto nivel con la casa de moda de Gaultier, reconocida por su visión artística provocadora, su diversidad y sus diseños cargados de identidad.

​“Yo pensaba, mae, si yo en algún momento tengo la posibilidad de ver frente a frente algo que haya hecho este diseñador me sentiría la persona más feliz del mundo. Cuando me mudé a Bélgica pude usar una pieza muy importante de una colección que a mí me encanta de este diseñador, pero de ahí a que este diseñador me esté llevando a un país al que siempre he querido ir y tras de eso vestirme con su ropa”, contó con visible emoción.