María Teresa Rodríguez asumirá como presentadora de 'Calle 7 Informativo'

“Dejar el programa fue una decisión difícil que medité muchísimo, pues estoy muy agradecida por la posibilidad que me dio Teletica de participar del nacimiento de un nuevo programa. Sin embargo, la vida me puso frente a una oportunidad que me permite diversificar totalmente mi carrera profesional con una mayor orientación hacia la comunicación corporativa, las relaciones públicas y el mercado”, expresó Segura.