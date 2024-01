María González habla de radioterapia y quimioterapia: "Como todo, hay días más difíciles"

La expresentadora de televisión, María González, habló este martes, por primera vez, sobre su tratamiento contra el cáncer.

La influencer utilizó las historias del perfil de Instagram para contarle a sus seguidores algunos detalles del proceso.

"Esta es la tercera semana de tratamiento, así de rápido vamos. Gracias a Dios me ha ido superbién. Bueno, aquí me ven, hoy es un buen día, me siento súper. Como todo, hay días más difíciles y hay días mucho más llevaderos; pero bueno, así es esto", dijo González.

"El tratamiento que estoy llevando es radioterapia y la quimioterapia es complementaria; entonces, por ejemplo, los doctores me explicaban que cada quimio, para cada caso, es superdistinta, y esta, al ser complementaria, es una dosis y un tipo un poco diferente", agregó la exconductora de RG Elementos.