María González demuestra sus dotes de canto para promocionar musical

La influencer María González demuestra sus dotes de canto y, a la vez, brinda un adelanto del musical "Los tres encantos", que se estrenará muy pronto en el país.

En un video publicado en redes sociales, la joven interpreta "Las noches más oscuras", parte del repertorio de esta obra de teatro.

La producción es totalmente costarricense y original, creada por Miguel Mejía y Gerardo Cruz, en colaboración con el Auditorio Nacional y el Museo de los Niños.

Este musical es basado en los personajes de “Los cuentos de mi Tía Panchita” y leyendas costarricenses.

"Me emociona muchísimo, porque desde pequeñita he tenido la oportunidad de estar en musicales y obras de teatro, la verdad es algo que a mí siempre me encantó y volver a poder revivir toda esta experiencia y de soñar así como cuando era una niña, me encantó, y yo estoy agradecida con ellos por tomarme en cuenta", comentó González.