Entretenimiento
María Becerra disfruta de playas ticas con su novio
La cantante argentina ingresó al país el pasado 23 de enero, según Migración y Extranjería.
La cantante argentina María Becerra se encuentra de vacaciones en Costa Rica, específicamente en Santa Teresa, donde disfruta de unos días de descanso junto a su pareja, el también artista urbano J Rei, y en compañía de su madre.
Este medio consultó a la oficina de prensa de Migración y Extranjería sobre los movimientos migratorios de la pareja, que registra un ingreso al país el 23 de enero, sin datos de salida.
Aunque ambos han mantenido bajo perfil, fue J Rei quien compartió algunas imágenes del viaje a través de sus historias de Instagram, en las que se observan paisajes naturales, playas y momentos de relajación.
Becerra también ha compartido selfies disfrutando de la naturaleza costarricense.
La más reciente visita de la cantante a Costa Rica fue en 2025, cuando se presentó en el festival Picnic, uno de los eventos musicales más importantes del país.
En esta ocasión, su regreso tiene un enfoque totalmente distinto: descanso, privacidad y conexión con la naturaleza.