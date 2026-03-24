Marcada nocturna de Ganadería 3X reunirá tradición y música en vivo

Lo que inició como un día de trabajo en la Ganadería 3X, ahora se convirtió en todo un evento de exhibición donde se reúnen personas de diferentes zonas del país para presenciar el marcado de ganado 3X.

Este evento se llevará a cabo el miércoles 1 de abril a partir de las 6 p. m. en el Corral Finca Linda Vista, donde se marcarán aproximadamente 80 terneros.



Esta actividad forma parte del proceso anual de la ganadería, en el que todas las reses nacidas durante el año son marcadas en dos ocasiones. La primera se realiza durante el Miércoles Santo, una fecha tradicional en la que se marcan los terneros y se les asigna su numeración. Estos mismos animales son los que, posteriormente, participan en actividades como Los Toros a la Tica en Pedregal y el Verano Toreado.



La segunda marcada se lleva a cabo en noviembre, cuando se trabaja con la siguiente camada. En el caso de Ganadería 3X, cuentan con su propio pie de cría, lo que significa que las vacas paren dentro de la finca, y es necesario identificar a los terneros mediante el uso del fierro.

Como parte de esta jornada, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo con un concierto en vivo a cargo de El Gatillazo. Además, de venta de comidas y acceso al Parque de Aventura, por lo que se invita a llegar desde temprano y aprovechar todas las actividades.



Las entradas tienen un costo de ₡.2000 y se podrán adquirir el mismo día del evento.