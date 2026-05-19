Marca tica llega a evento de Vogue México: conozca su historia

La marca costarricense Petite Mort by Raquel Villalobos llegó a México tras recibir una invitación de Condé Nast, grupo editorial de revistas como Vogue y Architectural Digest.

La participación abrió nuevas oportunidades comerciales para la empresa. La fundadora, Raquel Villalobos Vallejo, confirmó a Teletica.com que ahora buscan expandirse en el mercado mexicano y explorar opciones en Francia.

La marca participó durante una semana en un evento realizado en el hotel Four Seasons, en Reforma, Ciudad de México. Según Villalobos, la invitación estuvo dirigida a un grupo reducido de marcas latinoamericanas vinculadas con moda y arquitectura.

Para el evento, la emprendedora desarrolló una colección propia de bolsos. La línea marcó su debut como diseñadora. Los productos agotaron inventario en los primeros días de exposición.

“Ya el día de montaje se habían vendido varios bolsos. Nos quedamos sin stock muy rápido”, indicó Villalobos.

La empresaria señaló que el interés por los productos continúa tras el evento. Personas en México mantienen consultas para adquirir la marca. También surgieron acercamientos con representantes de Francia.

Petite Mort by Raquel Villalobos recibió una nueva invitación para participar en una edición navideña del evento en diciembre.

Un emprendimiento que inició con ₡17 mil y scrunchies





La marca nació hace casi seis años. Villalobos impulsó el proyecto junto con su madre. El emprendimiento inició con una inversión cercana a ₡17 mil y una máquina de coser casera.





El primer producto fueron scrunchies, o colas para el cabello de materiales como satín. La venta comenzó por redes sociales y creció mediante recomendaciones entre clientes.





Las creadoras de contenido Anne Miller y Ale Grillo brindaron apoyo inicial a la marca. Villalobos atribuyó parte del crecimiento a la exposición obtenida por esa colaboración.





En los primeros años, la emprendedora realizaba entregas personales en distintas zonas del país. Posteriormente, la marca implementó distribución nacional mediante alianzas logísticas y comenzó a comercializar productos en tiendas de varias provincias.

Próximos proyectos incluyen tienda física en San Pedro

La fundadora anunció la apertura de una tienda física en San Pedro. El espacio funcionará como punto de venta de la marca y como tienda multimarca para otros emprendimientos.

Entre los proyectos futuros también aparece la posibilidad de ingresar a Amazon México, fortalecer operaciones en territorio mexicano y explorar opciones para llegar al mercado francés.