Marc Anthony: “Esto es muy fuerte para mí, yo no soy de esos que cancela conciertos”

El cantante Marc Anthony reapareció en sus redes sociales, este jueves, tras verse obligado a cancelar su gira "Pa' allá voy tour" por una caída.



“Estoy en el proceso de recuperación por la espalda, estoy bien, me están cuidando, son cosas que pasan, no me siento mejor, pero estoy en eso”, aseguró.

El puertorriqueño sufrió un accidente en unas escaleras, minutos antes de presentarse en concierto a estadio lleno, el miércoles en el Rommel Fernández, Panamá.

Lea también Entretenimiento Marc Anthony cancela concierto en Panamá tras sufrir accidente en camerino Videos en redes sociales muestran como algunos asistentes gritaban "Quiero mi plata, quiero mi plata", tras el anuncio de la producción.

De inmediato, Muñiz Rivera fue estabilizado en Panamá y llevado hasta Miami para ser atendido por sus especialistas, debido a que se lesionó fuertemente su espalda.

“Gracias a los que se preocuparon por mí, que Dios me los bendiga, voy a hacer todo lo posible para mejorarme. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor. “Regresaré pronto para cumplir mi palabra, lamentablemente, como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí, porque yo no soy de cancelar, no tengo historia ni reputación de hacer eso”, expresó el cantautor en sus redes sociales.

La producción esperará la recuperación total del cantante para reanudar su gira y anunciar las nuevas fechas de los conciertos.